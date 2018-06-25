ترامب يصف المهاجرين بالغزاة ويطالب بتجريدهم من حقوقهم القانونية

كتبت ريم عبد الحميد

دعا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب صراحة إلى حرمان المهاجرين غير الشرعيين من حقوقهم القانونية، وقال إن من يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانونى هم غزاة، ويجب ترحيلهم فورا بدون محاكمة أو الظهور أمام قاضى.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن هجوم ترامب على النظام القضائى تسبب فى مزيد من الارتباك فى الوقت الذى يكافح فيه النواب للوصول إلى إجماع حول تشريع يتعلق بالهجرة، وتهرول فيه الوكالات الفيدرالية لإعادة توحيد آلاف من الأطفال المهاجرين مع آبائهم الذين تم فصلهم عنهم بموجب سياسية الإدارة التى تراجع عن ترامب الأسبوع الماضى.

وأوضحت الصحيفة، أن مجلس النواب يخطط هذا الأسبوع لمشروع قانون جمهورى واسع يتعلق بالهجرة. وعلى الرغم من أن البيت الأبيض يدعم التشريع المقترح، فإن احتمالات تمريره ضئيلة، لأن الديمقراطيين يعارضون الإجراء ولأن الجمهوريين طالما كانوا منقسمين بشأن مدى القيود التى ينبغى أن تتضمنها قوانين الهجرة.

وفى غضون هذا، كان بعض النواب الجمهوريين يعدون لمشروع قانون أكثر ضيقا يتصدى فقط لواحدة من العيوب فى القرار التنفيذى لترامب، الذى ينص على عدم فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم خلال فترة احتجازهم، ويتطلب القانون الصادر عام 1997 أن يتم إطلاق سراح الأطفال بعد 20 يوما، إلا أن المقترح الجمهورى سيسمح للأطفال وآبائهم بالبقاء معا فى منشآت الاحتجاز بعد 20 يوما.

وفى تغريدتين لترامب على تويتر، وصف الرئيس الأمريكى المهاجرين بالغزاة، فيما اعتبر قوانين الهجرة الأمريكية أنها محل سخرية وكتب يقول، "إنها يجب أن تتغير لانتزاع الحقوق القانونية من المهاجرين غير الشرعيين".