video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 01:17 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

تحرير 286 مخالفة مرورية و ضبط 1587متهمًا هاربًا من أحكام بالبحيرة

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:55 ص
تحرير 286 مخالفة مرورية و ضبط 1587متهمًا هاربًا من أحكام بالبحيرة حمله امنية - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، اليوم، حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة .
 
أسفرت الحملة، التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور ، عن ضبط 1587متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس.
 
كما تم تحرير 286 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير في الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية ، كما تم رفع وإزالة 565 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط أسلحة نارية وحشيش وهيروين فى حملة أمنية بالغربية

ضبط 6018 هاربا من أحكام وتحصيل 337746 جنيها فى حملة أمنية بالغربية

البحيرة

امن البحيرة

حوادث وقضايا

اخبار البحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

المرور




لا تفوتك
الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

مصرع 7أشخاص وفقد 12آخرين فى سيول وانهيارات أرضية شمال فيتنام

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

فيديو وصور.. مصطفى الثانى على العالم فى حفظ القرآن: حفظته بالـ7 قراءات وكرمنى الرئيس فى ليلة القدر.. كنت إماما فى التراويح.. وأمنيتى أكون طبيبا لأعالج والدى ونفسى أهل الخير يساعدوه.. و"مديونين" بـ33 ألف جنيه

فيديو وصور.. مصطفى الثانى على العالم فى حفظ القرآن: حفظته بالـ7 قراءات وكرمنى الرئيس فى ليلة القدر.. كنت إماما فى التراويح.. وأمنيتى أكون طبيبا لأعالج والدى ونفسى أهل الخير يساعدوه.. و"مديونين" بـ33 ألف جنيه

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

الخشب الطبيعى يكسب.. 4 أفكار بجذوع الشجر لديكورات البيت منها المرايا

الخشب الطبيعى يكسب.. 4 أفكار بجذوع الشجر لديكورات البيت منها المرايا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة