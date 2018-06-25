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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:05 ص
تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل مطار القاهرة الدولي - ارشيفية
كتب محمود عبد الغنى
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شهد مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الإثنين، تأخر إقلاع 4 رحلات دولية، عن موعدهم المقرر بجدول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.
 

قالت مصادر بالمطار، إن رحلة الخطوط الفرنسية رقم 567 المتجهة إلى باريس، تأخرت فى الإقلاع عن موعدها لأكثر من ساعة، وتأخرت رحلة الخطوط السويسرية رقم 239 المتجهة لزيوريخ، لأعمال الصيانة.

وأشارت المصادر، أيضا إلى تأخر رحلة الخطوط التركية رقم 693 المتجهة إلى اسطنبول، بالإضافة إلى تأخر رحلة خطوط طيران نسما رقم 182 المتجهة إلى مدينة ينبع السعودية، بسبب ظروف التشغيل.

 

 

 


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