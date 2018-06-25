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الإثنين، 25 يونيو 2018 06:04 م
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تأجيل محاكمة 6 متهمين بحيازة مفرقعات فى الزاوية الحمراء لـ27 أكتوبر

الإثنين، 25 يونيو 2018 05:01 م
تأجيل محاكمة 6 متهمين بحيازة مفرقعات فى الزاوية الحمراء لـ27 أكتوبر محكمة- أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، دائرة الزاوية الحمراء، برئاسة المستشار إسماعيل عطية، وعضوية المستشارين مختار عنصيل، ومحمود شرف الدين، وسكرتارية عامر على، وحسن منصور، محاكمة 6 متهمين بالمشاركة مع آخرين مجهولين فى تظاهر غير مشروع مؤلف من أكتر من 5 أشخاص أمام مسجد المنارتين وحيازة مفرقعات إلى 27 أكتوبر المقبل.

وجاء أمر الإحالة بأن المتهمين، "أحمد.س"، 16 سنة، طالب ثانوى، و"محمد.إ"، 20 سنة، طالب بكلية التجارة، و"يوسف.ع"، 43 سنة، صاحب محل، و"عرفة.ع"، 54 سنة، نجار، و"الشافعي.م"، 25 سنة، موظف بوزارة الأوقاف، و"عبد القادر.م"، 44 سنة، مقاول، اشتركوا مع آخرون مجهولون من جماعة الإخوان، فى تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص، أمام مسجد المنارتين، وذلك من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر، باستعمال القوة والعنف، حازوا وأحرزوا مفرقعات وأسلحة نارية، وزجاجات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص.


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