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تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" لـ 2 أكتوبر

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:44 م
تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" لـ 2 أكتوبر محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان - ارشيفية
كتب أمنية الموجى - أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة وزير الإسكان الأسبق  محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الحزام الأخضر" لجلسة 2 أكتوبر المقبل.

ولم يحضر وزير الإسكان جلسة محاكمته المنعقدة الآن، وعقدت الجلسة بغرفة مداولة الدائرة 17 برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى وعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسح فل حكمها  جنايات جنوب القاهرة، وحضر دفاع المتهمين الجلسة وتغيب موكليهم، واستمرت الجلسة 5 دقائق، أعلن الدفاع خلالها هيئة المحكمة بوفاة المتهم الثاني سمير زكى رجل الأعمال.


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