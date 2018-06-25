تأجيل محاكمة متهم بالتجمهر فى منطقة عين شمس لجلسة 9 يوليو - صور

كتب إيهاب المهندس - تصوير أحمد معروف

قررت الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المتهم محمد عادل فى القضية رقم 13796 لسنة 2014 بتهمة التجمهر فى منطقة عين شمس، لجلسة 9 يوليو لحضور المتهم.

صدر القرار بعضوية المستشارين محمد الشربينى وسامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

كانت النيابة العامة قد أحالت ، فى وقت سابق المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له تهمة التجمهر فى منطقة عين شمس، واستعراض القوة والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة وتعريض حياة المواطنين للخطر.











































