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بدء فعاليات التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى "ميدوزا 6".. صور

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:39 م
بدء فعاليات التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى "ميدوزا 6".. صور تدريب ميدوزا
كتب زكى القاضى
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فى إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة ، انطلقت فعاليات التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى المشترك " ميدوزا  6 " بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية واليونانية  والقبرصية والذى سيستمر لعدة أيام على سواحل البحر الأبيض المتوسط  بجمهورية مصر العربية.

فعاليات التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى ميدوزا 6 (1)

ويشتمل التدريب علي تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات المشاركة بالتدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانب المصرى واليونانى والقبرصى ، بما يساهم فى رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة ، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والإستعداد لتنفيذ أى مهام مشتركة تحت مختلف الظروف .

فعاليات التدريب البحرى الجوى المصرى اليونانى القبرصى ميدوزا 6 (2)

وأعرب المشاركون فى التدريب عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد، ويأتي التدريب في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والدول الصديقة والشقيقة ، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات المتنامية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط .


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