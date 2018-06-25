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اليوم نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة 12متهما فى قضية "ثأر" أوسيم

الإثنين، 25 يونيو 2018 06:29 ص
اليوم نظر ثانى جلسات إعادة محاكمة 12متهما فى قضية "ثأر" أوسيم جنايات القاهرة- صورة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تنظر الدائرة 23 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، والمنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الإثنين، ثانى نظر جلسات إعادة محاكمة 12 متهما فى قضية ثأر بأوسيم.

تعقد الجلس بعضوية المستشارين محمد الشربينى، وسامى زين الدين، وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، وحسام عبد الرسول.

كانت قد ألغت محكمة النقض حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالإعدام شنقا لـ12 متهماً، فى قضية ثأر أوسيم، لقيامهم بقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" عمداً مع سبق الإصرار، وشرعوا فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل لوجود "خصومة ثأرية" بينهم.

وكانت المحكمة  قد أمرت بإحالة أوراق 12 متهماً إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأى الشرعى تمهيداً لإعدامهم شنقاً، وهم "زغلول سعد ومحسن زغلول، وماجد حافظ، وعماد جعفر، وجعفر حنفى، وماضى شوقى، ومجدى شوقى (محبوسين)"، وغيابيا لكل من "عبد الحليم حافظ، وسعد زغلول، وسالم حافظ ،وهشام إبراهيم، وفتحى حسين"، وكانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاشتراك فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وحازوا أسلحة نارية.

وأسفر التجمهر عن مقتل المجنى عليه "يحيى عبد المنعم" وبيتوا النية، وعقدوا العزم على قتله لوجود "خصومة ثأرية" بينهم، كما شرعوا لذات الغرض فى قتل اثنين آخرين من بينهم طفل.

 

 


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