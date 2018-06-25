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اليوم.. رئيس الداخلية الإيطالى يزور ليبيا للبحث فى شؤون الهجرة

الإثنين، 25 يونيو 2018 09:04 ص
اليوم.. رئيس الداخلية الإيطالى يزور ليبيا للبحث فى شؤون الهجرة ماتيو سالفينى
(أ ف ب)
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غادر وزير الداخلية الايطالى ماتيو سالفينى صباح اليوم الاثنين متوجها إلى ليبيا لبحث ملف الهجرة مع السلطات هناك، بحسب ما أعلن على حسابه في تويتر.

وكتب سالفينى في تغريدة "مهمة ليبيا نحن قادمون" وأرفقها بصورة له على متن طائرة عسكرية. وسالفينى هو العضو الأول فى الحكومة الشعوبية الجديدة فى إيطاليا الذى يزور ليبيا.

وقال سالفينى أن تفكك الاتحاد الأوروبى بات فى المستقبل القريب، وجاء رأيه بناءا على الخلافات المتنامية بين الدول الأوروبية والتى تمثل قضية الهجرة أحد أهم محاورها

واعتبر سالفينى فى حديث لمجلة "شبيجل" الألمانية أن مستقبل الاتحاد الأوروبى معرض للخطر وستتحدد ملامحه خلال السنة المقبلة، قائلاً: "خلال سنة سيتضح ما إذا ستبقى هناك أوروبا الموحدة".

ووفقا لسلفينى، فالكثير يتوقف على نتائج المفاوضات المرتقبة حول ميزانية الاتحاد والانتخابات فى البرلمان الأوروبى المقررة عام 2019.

وأضاف المسئول الإيطالى أن بلاده لن تسمح بوصول مزيد من المهاجرين إلى أراضيها، وقال: "لا يمكننا استقبال ولو حتى شخصا واحدا، بل نتمنى لو استطعنا ترحيل بعضهم إلى مكان آخر".


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