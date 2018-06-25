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اليوم.. النطق على 4 متهمين فى "أحداث محمد محمود"

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:50 ص
اليوم.. النطق على 4 متهمين فى "أحداث محمد محمود" جنايات القاهرة - صورة أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تنطق اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، بحكمها فى إعادة إجراءات محاكمة 4 أشخاص فى اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود فى مايو عام 2013.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد الشربينى، وسامى زين الدين، وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وحسام عبد الرسول.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها قتل مجند شرطة، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة، والتجمهر والتظاهر بدون تصريح فى بداية شهر يناير عام 2013.


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