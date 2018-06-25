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الإثنين، 25 يونيو 2018 02:39 م
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النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب تعقد أول اجتماعاتها بعد الانتخابات

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:01 م
النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب تعقد أول اجتماعاتها بعد الانتخابات عبد المنعم الجمل - أرشيفية
كتب محمود راغب
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عقدت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، أول اجتماع مجلس إدارة عقب الانتخابات التى أجريت فى مركز التدريب المهنى المتطور التابع للنقابة، وأسفرت عن فوز عبد المنعم الجمل بواقع 263 صوتا.

وشهد الاجتماع الأول تشكيل هيئة مكتب النقابة، حيث يتولى عبد الناصر بكر، منصب الأمين العام، بينما يتولى عاطف أبا زيد، منصب أمين الصندوق.

واستقر مجلس النقابة على اختيار 3 نواب للرئيس وهم أمين الصياد، ومحمد حسن، وحمدى ضحاوى ، ومحمد مصطفى، أمين عام مساعد، وسيد أبو عميرة، أمين صندوق مساعد.

وتم اختيار كامل حمادى، وكيل الوجه القبلي وسط الصعيد، ورضا أبو عجيلة، وكيلا لمنطقة كفر الشيخ والبحيرة، والسيد عبد المجيد قاروب، وكيل المنوفية والقليوبية، وعبد الوهاب محمد، وكيل جنوب الصعيد للوجه القبلي.

وقرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول، اختيار طلعت عبد العال حسين، سكرتيرا للخدمات العمالية، وماهر فاروق سكرتير أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، والشيمي محمد عيسى، سكرتير علاقات العمل والأجور، وطلعت عدلي أبو المكارم، سكرتير السلامة والصحة المهنية.

وقرر مجلس الإدارة تشكيل شعبة داخل النقابة باسم «شعبة الأسمنت»، برئاسة سمير عبوده، لمتابعة مشكلات شركات الأسمنت أولا بأول، ووضع الحلول اللازمة في حال وقوع أي أزمات لهذا القطاع.
وتم اختيار شوقي السعودي، رئيسا لشعبة السيراميك والخزف، وأحمد علي همام، رئيسا لشعبة النحت والزخرفة، ومحمد الحمامي، رئيسا لشعبة الأثاث.

وتم اختيار محمود بخاطره، لرئاسة لجنة الشباب في النقابة العامة، بصفته أصغر عضو نقابة عامة على مستوى الجمهورية في الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة.


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النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب

عبد المنعم الجمل

اجتماع النقابة




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