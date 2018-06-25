video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 02:55 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

المرور : تقديم تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات بوحدات التراخيص - صور

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:18 م
المرور : تقديم تسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات بوحدات التراخيص - صور حملة مرورية
كتب عبد الرحمن سيد - تصوير أشرف فوزى
إضافة تعليق
بدأت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، حملات توعية على الطرق مع نشر سيارات اﻹغاثة بالمحاور و الميادين، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع الحوادث المرورية.
 
وقال اللواء علاء متولى مدير اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، أن حملات التوعية الهدف منها تعليم السائقين، خاصة مع تزايد الأساليب الخاطئة فى القيادة منها عدم ارتداء حزام اﻷمان أو حمل الاطفال على ركبة السائق،  وفى حالة الاصطدام يتسبب فى وقوع أى مصابين. 
 
و أضاف مدير المرور، أن هناك خدمات مميزة يتم تقديمها للمواطنين داخل وحدات التراخيص، ويتم الاعتناء بذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، باﻹضافة إلى متابعة يومية حركة السيارات على الطرق.
 
 
 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المرور يشن حملات بمواقف السيارات لمنع رفع تعريفة الركوب

المرور: تركيب 10 رادارات بالطرق السريعة لمراقبة السرعات الجنونية

مرور القاهرة يشن حملات مرورية بمواقف السيارات للتصدى لاستغلال السائقين - صور

اخبار الحوادث

اخبار المرور

حملات توعية

مرور القاهرة




لا تفوتك
شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة