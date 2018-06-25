المؤشر نيكى اليابانى يغلق منخفضا مع صعود الين

رويترز)

انخفض المؤشر نيكى القياسى فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين، مع إقبال متعاملين على بيع أسهم شركات كبرى من بينها فاست ريتيلينج وسوفت بنك فضلا عن الأسهم الدفاعية، بينما سجلت أسهم التعدين أداء أقوى بعد أن قفزت أسعار النفط يوم الجمعة.

وهبط سهم شارب 5.1 فى المئة بعدما قالت الشركة إنها ستصدر 78.4 مليون سهم عبر طرح عام.

ونزل نيكى 0.8 فى المئة ليغلق عند 22338.15 نقطة، مواصلا الخسائر البالغة 1.6 بالمئة التى منى بها الأسبوع الماضي. ونزل الدولار 0.5 بالمئة إلى 109.46 ين فى التعاملات الآسيوية.

وفقد سهم فاست ريتيلينج واحدا بالمئة وسوفت بنك 2.4 فى المئة ليساهما فى خصم 40.6 نقطة من المؤشر نيكي.

وسجلت أسهم التعدين أداء أقوى وارتفع سهم إنبكس كورب 1.8 بالمئة بعد أن قفز النفط يوم الجمعة عقب قرار أوبك زيادة الانتاج من الشهر المقبل.

وفى التعاملات الآسيوية نزل النفط بعد أن أخذ المستثمرون فى الاعتبار زيادة الإنتاج الطفيفة.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا فى المئة ليصل إلى 1728.27 نقطة.