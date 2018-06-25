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الإثنين، 25 يونيو 2018 03:57 م
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الكويت ترفض أى مساس وإساءة للعلاقات الأخوية مع السعودية

الإثنين، 25 يونيو 2018 03:33 م
الكويت ترفض أى مساس وإساءة للعلاقات الأخوية مع السعودية أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الكويت (أ ش أ)
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جددت الكويت التأكيد على بالغ اعتزازها وتمسكها المطلق بالعلاقات التاريخية والأخوية المتينة والوثيقة التى تربطها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتطلع المشترك لتوثيقها فى مختلف المجالات والصعد، مشددة على رفضها واستنكارها لأى مساس وإساءة لهذه العلاقات.

وأكد أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، فى تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الإثنين، رفض واستنكار الكويت لما ورد فى بعض وسائل التواصل الاجتماعى من مساس وإساءة للعلاقات الأخوية بين الكويت والسعودية.

وشدد الوزير الصالح، على أن العلاقات مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية أقوى من أن تنال منها هذه الإساءات المرفوضة، لافتا إلى العلاقات التاريخية المتجذرة القائمة بين البلدين الشقيقين، والتى ترتكز على الاحترام المتبادل والإيمان المطلق بوحدة مصيرهما المشترك، وحرصهما الدائم على تقوية وتعزيز العلاقات فى مختلف المجالات بوحى وتوجيه من قيادتيهما الحكيمتين.

وأشار إلى أن البلدين الشقيقين فى هذا الإطار يؤكدان احترامهما لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية المبرمة بينهما.

 


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