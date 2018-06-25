الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019

كتبت رحمة رمضان

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه سيتم ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية للشبكة القومية للكهرباء خلال الربع الأول من 2019، من محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان بأسوان.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الـ1450 ميجا وات الذين سيتم ربطهم بالشبكة عبارة عن 29 محطة شمسية ، موضحا أن هناك 32 تحالف ما بين مصرى و اجنبى بدأوا فى إنشاء الـ29 محطة شمسية.

و تابع المصدر، أنه تم الانتهاء من التشغيل التجارى لأول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجا وات من منطقة بنبان بأسوان، لتكون قادرة على التوليد بكامل طاقتها للشبكة القومية للكهرباء.

الجدير بالذكر ، أنه تم البدء فى إنشاء ثانى محطة شمسية بقدرة 50 ميجا وات بمنطقة بنبان و من المقرر أن يتم الإنتهاء منها نهاية أغسطس القادم و ربطها بالشبكة القومية للكهرباء ، مشيراً إلى أن منطقة بنبانتستوعب 40 محطة شمسية و هى تعد أكبر موقع لتجمع محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

يذكر أن إجمالى الطاقة المولدة من محطات الطاقات المتجددة من الشمس و الرياح خلال شهر مايو الماضى بلغت 1،25% ، مؤكدا أن نسبة القدرات الموجودة على الشبكة القومية للكهرباء يوميا تصل إلى 1،75% من الشمس و الرياح.

و تستهدف ان تصل نسبة الطاقة المولدة من الشمس و الرياح إلى 20% بحلول عام 2022 ، موضحا أن خطة الوزارة تعتمد على تنويع مصادر الطاقة و عدم الاعتماد على مصدر واحد للطاقة.