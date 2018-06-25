القوات العراقية تدمر معسكرا لتنظيم داعش وتضبط محكمة شرعية تحت الأرض

بغداد (أ ش أ)

أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوى اليوم الاثنين، عن انتهاء عملية حمرين العسكرية، فيما اكد تدمير ما تسمى بـ"المحكمة الشرعية" لتنظيم "داعش" تحت الأرض.

وقال العزاوى - فى تصريح نقلته وكالة أنباء الإعلام العراقى واع، إن "القوات الأمنية المشتركة انتهت من تنفيذ محاور عملية حمرين العسكرية التى انطلقت من ثلاثة محاور بإسناد من طيران الجيش وشملت مناطق واسعة ومعقدة من ناحية التضاريس لتعقب خلايا داعش".

وأشار العزاوى إلى أن "العملية أسفرت عن تدمير معسكر داعشى و10 مضافات، بالإضافة إلى تدمير 10 دراجات نارية وأربع سيارات وثلاثة أكياس كبيرة للاعتدة والمتفجرات".

وأضاف أن "القوات الأمنية ضبطت ما يسمى بمحكمة داعش تحت الأرض والتابعة لولاية ديالى وفيها آثار دماء وتم تدميرها بالكامل إضافة إلى تفكيك عبوات مع ضبط منظومة متكاملة للطاقة الشمسية".