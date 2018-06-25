القبض على مساعد سابق لأسامة بن لادن فى ألمانيا

برلين (أ ش أ)

أعلن مسؤولون ألمان اليوم الاثنين، احتجاز مساعد سابق لأسامة بن لادن وأنه يجرى التخطيط لترحيله إلى موطنه الأصلى تونس.

ونقلت شبكة "إيه بى سى" الإخبارية الأمريكية عن وسائل إعلامية ألمانية أن المساعد ويدعى سامى (42 عاما) تم احتجازه اليوم الاثنين، بمدينة بوخوم بغرب البلاد عندما تواجد بقسم الشرطة حيث يجب عليه إثبات حضوره يوميا، مضيفة أنه تم إصدار أمر لترحيله من البلاد.

يشار إلى أن قضية سامى الذى عرف بأنه حارس شخصى لأسامة بن لادن تصدرت عناوين الصحف الألمانية سابقا هذا العام عندما قيل أن السلطات الألمانية عجزت عن ترحيله بعدما قضت محكمة بأنه قد يواجه التعذيب فى تونس.