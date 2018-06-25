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القبض على المتهم بقتل والديه بكفر الدوار بحيرة

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:42 ص
القبض على المتهم بقتل والديه بكفر الدوار بحيرة حبس - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، من ضبط المتهم بقتل والديه بمنطقة التمليك التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
 
وتعود أحداث الواقعة، إلى مساء أمس الأحد، عندما شهدت منطقة التمليك التابعة لقسم كفر الدوار بمحافظة البحيرة حادثا بشعا، حيث قام طالب بطعن والديه عدة طعنات وجروح قطعية بالرقبة، ما أدى لوفاتهما وفر هاربا. 
 
اللواء علاء الدين عبدالفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية من قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بعثور الجيران على جثتين " احمد ا " مدرس ثانوي وزوجته " ليلي " بمنطقة التمليك بكفر الدوار. 
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى، برئاسة اللواء محمد أنور هندى مدير المباحث الجنائية، والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث، ضم فريق البحث العميد حازم عزت رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد حسام أبو وافية رئيس مباحث كفر الدوار، والنقبين محمد عطية وعمرو مطاوع، لسرعة ضبط المتهم والوقوف على ملابسات الجريمة.
 
تبين من التحريات الأولية، أن وراء ارتكاب الحادث "عبد الرحمن ا ا " نجلهم، و قام بطعنهم عدة طعنات متفرقة بالجسم، وجروح قطعية بالرقبة، بسبب معاملتهم السيئة له .
 
انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وكثفت المباحث الجنائية من جهودها لسرعة ضبط المتهم، وتوصلت تحريات فريق البحث، إلى هروب المتهم إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وبالتنسيق مع ضباط الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم ضبط المتهم، وجارٍ مناقشة المتهم للوقوف على أسباب الحادث، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

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