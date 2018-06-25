القابضة للكهرباء تختار الصين لإنشاء أول محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجاوات

كتبت رحمة رمضان

استقرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، على اختيار التحالف الصينى الذى سينفذ أول محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بقدرة 6 آلاف ميجا وات، تمهيداً لبدء إجراءات التعاقد مع التحالف الفائز والبدء فى تنفيذ المحطة ، من بين ثلاث عروض لتحالفات أجنبية ومصرية لإنشاء المحطة.



وأكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك ثلاث تحالفات تقدموا لتنفيذ أول محطة لتوليد الكهرباء من الفحم بالحمراوين ، الأول يابانى مصرى و يضم شركات "ميتسوبيشى-هيتاشى لنظم القوى – تويوتا - أوراسكوم للإنشاءات - السويدى إليكتريك ، و الثانى أمريكى صينى و الثالث تحالف لشركتين صينين



وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن اختيار التحالف المنفذ للمحطة لم يتوقف على الأقل سعراً، لكنه اعتمد على المتوسط المرجح لتكلفة وحدة الكيلو وات ساعة من الكهرباء خلال العمر الافتراضى للمحطة الذى يصل إلى 40 عاما، موضحاً أنه تم الانتهاء من تقييم العروض ومرادفتها، واختيار الأنسب للبيئة المصرية وعدم الإضرار بها.



وقال المصدر إن الشركة القابضة لكهرباء مصر استقرت على اختيار التحالف الصينى الذى تتناسب مع متطلبات البيئة المصرية، لافتا إلى أن التحالف الصينى عرضه 4,4 مليار دولار للمرادف الأساسى مقابل 4,58 مليار دولار للمرادف البديل، فيما بلغ عرض التحالف اليابانى 6,19 مليار دولار للمرادف الأساسى مقابل 6,61 مليار دولار للمرادف البديل، كما قدمت شركة "جنرال إليكتريك" الأمريكية عرض بـ5,2 مليار دولار للمرادف الأساسى مقابل 5,34 مليار دولار للمرادف البديل.



وتابع: أن التحالف الصينى الفائز بتنفيذ المحطة سيتولى عمليات التصميم و الإنشاء و التركيب و التشغيل النهائى للمحطة ، مضيفاً أن التحالف الفائز هو من سيوفر جهات التمويل الخاصة بالمشروع ، مؤكدا أن الشركة القابضة لكهرباء مصر بدأت فى مخاطبة التحالف الصينى لبدء إجراءات التعاقد خلال الشهر المقبل للبدء فى إنشاء المحطة.



من جانبه، أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن محطة توليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين تعد الأولى فى مصر و الأكبر و الأحدث من نوعها فى الشرق الأوسط ، موكداً أن التكلفة المبدئية للمحطة تصل إلى 6 مليار دولار، وتعد التكلفة الأضخم فى تاريخ القطاع لإنشاء محطة توليد.



ولفت حمزة، إلى أن محطة الحمراوين ستعمل بنظام الضغوط فوق فوق الحرجة وهو يعد من أحدث أنظمة محطات توليد الكهرباء من الفحم ، مضيفاً أن المحطة ستشمل ميناء لأستقبال الفحم مباشرة من مراكب الشحن إلى منطقة مغلقة لتخزين الفحم للتوافق مع الاشتراطات البيئة و عدم الإضرار بالبيئة.