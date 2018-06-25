العراق: الانتهاء من عمليات حمرين العسكرية التى تتعقب خلايا "داعش"

بغداد (أ ش أ)

أعلن قائد عمليات ديالى العراقية الفريق الركن مزهر العزاوى، اليوم الاثنين، انتهاء عملية حمرين العسكرية التى تتعقب خلايا تنظيم "داعش " الإرهابية، مؤكدا أن العملية أسفرت عن تدمير ما تسمى بـ"المحكمة الشرعية" لتنظيم "داعش" تحت الأرض.

وقال العزاوى - فى تصريح لقناة السومرية نيوز العراقية، إن القوات الأمنية المشتركة إنتهت من تنفيذ محاور عملية حمرين العسكرية التى إنطلقت من ثلاثة محاور بإسناد من طيران الجيش وشملت مناطق واسعة ومعقدة من ناحية التضاريس لتعقب خلايا داعش.

وأضاف أن العملية أسفرت عن تدمير معسكر للتنظيم و10 أوكار إرهابية، بالإضافة إلى تدمير 10 دراجات نارية وأربع سيارات وثلاثة مخازن للأسلحة والمتفجرات، الى جانب ضبط ما يسمى بمحكمة داعش تحت الأرض والتابعة لولاية ديإلى وفيها آثار دماء وتم تدميرها بالكامل، إضافة إلى تفكيك عبوات مع ضبط منظومة متكاملة للطاقة الشمسية.

وكانت قوات أمنية مشتركة قد بدأت عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا "داعش" فى حوض حمرين ضمن ثلاث محاور شمال وشمال شرق ديالى باتجاه الحدود مع صلاح الدين.