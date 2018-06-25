الصحة: مشروع ربط إلكترونى مع المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة تليق بالمواطن

كتب إبراهيم حسان

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تهتم بملفات كثيرة أهمها القضاء على قوائم الانتظار، كما أن هناك تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتكاتف بين وزارتى الصحة والتعليم العالى، من خلال مشروع الربط الإلكترونى بين الصحة والمستشفيات الجامعية، وبناء على ذلك يتم عمل موقع إلكترونى لتقديم خدمة تليق بالمواطن المصرى.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة فى مصر" المذاع عبر قناة الحياة، أنه تم تخفيف الضغط على بعض المستشفيات بجانب توفير المستلزمات الناقصة، مشيرا إلى تجهيز 32 مستشفى من مستشفيات التكامل حاليا وإمدادهم بالقوة البشرية فى 9 محافظات بالصعيد.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مستشفى الصف المركزى بمحافظة الجيزة، تم توفير قوة بشرية لها، من خلال انتداب بعض الأطباء، لخدمة المواطنين، مضيفا أن وزيرة الصحة وجهت بأن تكون فى كل محافظة مستشفى نموذجى بها كل التخصصات لحين تطوير باقى المستشفيات بالمحافظات.