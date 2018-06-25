الصحة: تشديد الرقابة على مصادر المياه بجميع محطات الجمهورية

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة أنه تم تكليف فرق الترصد الوقائية بتشديد الرقابة على مصادر المياه فى فصل الشتاء لمنع تسرب الأمراض الوبائية للمواطنين.

وقال علاء عيد فى تصريحات لليوم السابع ان فرق الترصد الوبائية منتشرة فى جميع المحافظات مشيرا إلى أنه يتم يوميا سحب عينات كثيرة للتأكد من سلامة المياة كإجراء طبيعى يتم اتخاذة بشكل دورى.

واضاف علاء عيد أن الوزيرة كلفت بضرورة معالجة المياه والحفاظ عليها صالحة للشرب مع التأكد من سلامة إجرءات تشغيل المحطات واتباعها للمواصفات والاشتراطات الصحية.