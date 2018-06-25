السيطرة على حريق اندلع داخل مطعم فى طنطا

الغربية – عادل ضرة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغربية، على حريق اندلع بأحد المطاعم بدائرة قسم أول طنطا، وأدى إلى انفجار المدخنة ودخول الدخان للشقق السكنية بالعقار.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول طنطا، بنشوب حريق داخل أحد المطاعم، انتقلت سيارات مطافئ وشرطة النجدة لمكان البلاغ، وتم التعامل مع النيران، وأدى الحريق إلى انفجار مدخنة المطعم الموجودة بالمنور بطول ١٠ طوابق، وأصيب سكان العقار باختناقات نتيجة دخول الدخان إلى الشقق.

تم السيطرة على النيران، وتحرير محاضر وإثبات التلفيات والخسائر بالمطعم والشقق السكنية.