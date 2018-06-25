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الإثنين، 25 يونيو 2018 01:58 م
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خلال العام المالى 2017/ 2018..

"السياحة": افتتاح 2227 غرفة فندقية ووحدة سياحية بتكلفة 890 مليون جنيه

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:57 م
"السياحة": افتتاح 2227 غرفة فندقية ووحدة سياحية بتكلفة 890 مليون جنيه سراج الدين سعد - الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية
كتبت ميرفت رشاد
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كشف سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، عن إجمالى الطاقات الفندقية والسياحية المنفتحة بالمناطق السياحية خلال العام المالى 2017 / 2018، بلغت 1811 وحدة سياحية و416 غرفة فندقية.

 

وقال الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية،  لـ"اليوم السابع"، إن إجمالى مؤشرات الحد الأدنى لتقديرات التكاليف الاستثمارية لإجمالى الطاقات الفندقية والسياحية خلال العام المالى قدرت 890.8 مليون جنيه.

 

وأضاف "سعد"، أن إجمالى الطاقات الفندقية والسياحية المنفتحة بالمناطق السياحية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى بلغت 253 غرفة و258 وحدة سياحية، بتكلفة تقديرية 204.4 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى الطاقات خلال الربع الثانى 16 غرفة فندقية و 1106 وحدات سياحية بإجمالى تكلفة قدرت 448.8 مليون جنيه.

 

وأشار الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية، إلى أن إجمالى عدد الغرف الفندقية والوحدات السياحية التى تم افتتاحها خلال الربع الثالت من العام المالى الحالى 2017/ 2018، بلغت 147 غرفة، و447 وحدة سياحية بإجمالى تكلفة 237.6 مليون جنيه.


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