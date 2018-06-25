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الإثنين، 25 يونيو 2018 02:59 م
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السجن 7 سنوات لـ 3 متهمين قتلوا عاطل فى مشاجرة نشبت بينهم

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:24 م
السجن 7 سنوات لـ 3 متهمين قتلوا عاطل فى مشاجرة نشبت بينهم محكمة - صورة أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار إسماعيل عوض إسماعيل، وعضوية المستشارين أحمد عبد العزيز إبراهيم، ونادر حسن، ومدحت سالم رمضان، وسكرتارية ممدوح زهران، 3 متهمين بالسجن 7 سنوات فى اتهامهم بالقتل العمد من غير سبق إصرار ولا ترصد، وذلك على إثر شجار بينهم وبين المجنى عليه.

وقال أمر الإحالة، إن المتهمين وهم كلا من "على. أ.ف"، 21 سنة،عاطل، وشقيقه "محمود.أ"، 21 سنة، سائق توك توك، و"هاشم.أ"، 21 سنة، عاطل، ارتكبوا جناية قتل المجنى عليه "طارق.ج"، عمدًا بدون سبق إصرار ولا ترصد، وذلك على إثر شجار بينهم، فأحضر المتهم الأول سلاح أبيض، وطعن به المجنى عليه حال طعنات نافذة، استقرت إحداهما بالصدر قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، والتى أودت بحياته حال تواجد المتهم الثانى والثالث بمسرح الجريمة، للشد من أزره.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص ( كذلك - شومة - عتلة حديد )، بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية لذلك.


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