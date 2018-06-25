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السجن المشدد 5 سنوات "لفران" ضرب مواطن حتى الموت بالسيدة زينب

الإثنين، 25 يونيو 2018 04:16 م
السجن المشدد 5 سنوات "لفران" ضرب مواطن حتى الموت بالسيدة زينب محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، المتهم "ع م" بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بضرب مواطن حتى القتل بدائرة قسم السيدة زينب.

صدر الحكم بعضوية المستشارين ناصرى بربرى وأسامة محمد على وسعيد عبد الرشيد السمادونى، وأمانة  سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل.

اسندت النيابة للمتهم "فران"، تهمة ضرب المجنى عليه محمد عصام عمدا، بأن قام بالاعتداء عليه بسلاح اليض مطواة مسددا له طعنة نافذة بالصدر فأحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله لكن الضرب أفضى لموته.


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