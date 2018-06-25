"الزراعة" حملات رقابية على مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية

كتب عز النوبى

تواصل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملات رقابية مكثفة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية، للكشف عن تراخيص التداول، للحد من بيع لقاحات وأدوية مغشوشة ومضروبة ومحظورة تدوالها، بالأسواق تشكل تهديدا للثروة الحيوانية وتقلل من قدرة الدولة على السيطرة على الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى تعميم منشور من قبل دور الأجهزة البيطرية بالمحافظات ومسئولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية على جميع مراكز بيع اللقاحات بضرورة الترخيص وفى حالة عدم الترخيص سيتم الإغلاق .

كشف تقرير لوزارة الزراعة، إنه من ضمن الاجراءات السيطرة على محلات بير السلم لبيع اللقاحات وتتبع إنتاج المنتجة، الاتفاق على أهمية مشاركة شركات اللقاحات المحلية والمستوردة فى دعم منظومة التأكد من وصول منتجاتها من اللقاحات بحالة جيدة للمربين لضمان فاعلية التحصين فى الظروف الحقلية، وضع ألية لمتابعة وتتبع اللقاحات وأماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها فى الحقل سنويا بناء على نتائج المتابعة والرقابة.

وطالبت وزارة الزراعة، من الشركات المنتجة للقاحات بضرورة بيع اللقاحات للمراكز المرخصة فقط والتى تراعى معايير الحفظ والتخزين حسب اشتراطات الهيئة العامة للخدمات البيطرية والتشديد على تلك المراكز بعدم بيع اللقاحات إلا للمزارع المرخصة أيضا، بالإضافة إلى إمداد الهيئة العامة للخدمات البيطرية بقوائم عملاء ومراكز توزيع اللقاحات مرورا بكامل حلقات سلسلة بيع ونقل وتوزيع اللقاحات وصولا إلى المزارع لمتابعة وضمان سلامة حفظ وتخزين اللقاحات فى كل الحلقات مما يساهم فى ضمان فعالية التحصين، ومتابعة خط سير توزيع اللقاحات وأخذ عينات للتأكد من فعالية وأيضا أخذ عينات من القطعان الداجنة التى تم تحصينها لمتابعة المستوى المناعى لها.

وأوضح التقرير إنه من المقرر أن تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتصميم نموذج محدد لتتبع اللقاحات منذ وصوله لمخازن الشركة وحتى وصوله للمربين على أن تقوم مراكز البيع بتوفير بيانات حقيقية ودقيقة عن المزارع التى يتعامل معه ويتم إرسالها شهريا الهيئة، ضرورة قيام شركات اللقاحات بتوفير الدعم الفنى والقيام بتدريب فرق التحصين لضمان كفاءة عملية التحصين بالمزارع وتنظيم ندوات إرشادية وتوعوية لصغار المربين.