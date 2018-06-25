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الزراعة: إحلال وتجديد 44 مزرعة و27 محطة إنتاج حيوانى لزيادة السلع بالمنافذ

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:00 ص
الزراعة: إحلال وتجديد 44 مزرعة و27 محطة إنتاج حيوانى لزيادة السلع بالمنافذ عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى - أرشيفية
كتب عز النوبى
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تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إعادة تاهيل جميع مزراع قطاع الإنتاج الحيوانى، والبالغة  44 مزرعة مزرعة على مستوى الجمهورية بإجمالى مساحة 18997 فدانا، مستغل منها فى الزراعة 15056 فدانا، تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة فى إطار تفعيل دور القطاع للنهوض بتنمية الثروة الحيوانية والمساهمة وزيادة إنتاج اللحوم والألبان ومنتجات القطاع   بالمنافذ التابعة للقطاع .

وقال التقرير، إن وزارة  الزراعة تواصل إحلال وتجديد لجميع محطات الإنتاج الحيوانى البالغة 27 محطة بإجمالى إنتاج 10910 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز تطرح بالأسواق، وتوفير الأضاحى من العجول المسمنة والخراف وعرضها بمزارع القطاع، وتوفير اللحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية الأساسية للمواطنين طوال العام بمنافذ القطاع بأسعار مناسبة فى ظل سياسة وزارة الزراعة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وتوفير بيض المائدة لمشروع تغذية المدارس.

وأضاف التقرير، أنه تم توفير طلائق لتحسين السلالات من معهد بحوث الإنتاج الحيوانى منعاً من الاعتماد على التربية الداخلية وإقامة محالب حديثة مع تطوير المحالب القديمة بالتعاون مع معهد بحوث الهندسة الزراعية وشراء وحدات حليب إلى متنقلة، وحصر الأبقار والجاموس والنعاج الفرزة سواء إنتاجية أو تناسلية والعجلات الفرزة غير صالحة للتربية وتجميعهم بمزارع القطاع المخصصة للتسمين للدفع الغذائى لهم لبيعها عن طريق المزاد.


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