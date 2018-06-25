الرئيس السودانى يؤكد استعداد بلاده لتقديم كافة التسهيلات لتحقيق السلام بالجنوب

الخرطوم (أ ش أ)

أكد الرئيس السودانى، عمر البشير، استعداد بلاده لتقديم كافة التسهيلات، ووضع كل خبراتها المكتسبة لتحقيق السلام فى جنوب السودان.

جاء ذلك فى كلمته اليوم الاثنين بقاعة الصداقة بالخرطون خلال جولة المفاوضات لتسهيل جهود مجموعة" إيجاد" لتحقيق السلام فى جنوب السودان، بحضور رئيسى أوغندا يورى موسيفينى وجنوب السودان سلفاكير ميارديت، وفصائل المعارضة بقيادة رياك مشار .

وقال البشير، إن الجهود التى يقوم بها السودان تأتى بالتنسيق مع الإيجاد وآلياتها الفاعلة صاحبة المبادرة الأصلية فى تحقيق السلام فى العديد من دول المنطقة، معربا عن أمله أن تكون جهود السودان قيمة إضافية.

ورحب البشير بالضيوف فى الخرطوم لعقد الخطوة الثانية فى مسيرة الأخوة فى جنوب السودان تجاه الحل العادل والشامل لهذه الأزمة، استجابة للتفويض الممنوح للسودان من قمة الإيجاد الثانية والثلاثين غير العادية التى انعقدت بأديس أبابا.

وقال البشير، إن جلوس الجهات المختلفة الآن للبحث عن حلول، مؤشر إلى أن هناك بعض الإشكالات، وإن هم الوطن الواحد والتحديات المشتركة يتجاوز تلك الخلافات التى مهما عظمت لا ترقى إلى إهدار الدم وتبديد ثروات البلاد ومستقبلها.