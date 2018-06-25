الخشت يبحث آليات التعاون العلمى مع وفد يمثل كبرى الجامعات البريطانية

زار وفدارفيع المستوى من كبرى الجامعات البريطانية برئاسة الدكتورة فيفيان ايستيرن مديرة الجامعات الدولية البريطانية جامعة القاهرة وعقد الوفد لقاءً برئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وحضر جانباً من اللقاء الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى .

وضم الوفد البريطانى كبار مسئولى العلاقات الدولية والشراكة العالمية فى مجال التعليم العالى بعدد من الجامعات البريطانية، فى إطار زيارة يقوم بها الوفد في مصر خلال الفترة من 24-28 يونية الجارى لعدد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالى فى مصر .

وفي بداية اللقاء أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، علي أهمية الزيارة التي تأتي لتعزيز العلاقات العلمية والأكاديمية مع الجامعات البريطانية، مؤكداً علي عمق علاقات التعاون بين مصر وبريطانيا في مختلف المجالات.

واستعرض الخشت، نموذج جامعة القاهرة في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي وإعداد الطلاب وبرامج التعاون الدولي مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات بالخارج، فضلاً علي التعاون مع عدد من الجامعات الأجنبية في منح الدرجات العلمية المشتركة في عدد من التخصصات العلمية.

وأشار الخشت، إلى خطوات جامعة القاهرة فى إنشاء الفرع الدولى الذى يقوم علي فكرة نظام الجيل الثالث من التعليم والمشاركة مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة لمنح شهادات ودرجات علمية مشتركة، مؤكداً أن الفرع الدولى لجامعة القاهرة يهدف إلى تقديم نظام تعليمى متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية، وإنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشروعات البحوث والصناعة وتقديم خريجين متميزين ذوى قدرة تنافسية للعمل داخل وخارج مصر.

وأكدت فيفيان ايستيرن مديرة الجامعات الدولية البريطانية بالمملكة المتحدة، علي حرص بريطانيا علي دعم التعاون مع مصر في المجالات التعليمية والأكاديمية من خلال التعاون بين جامعات البلدين وفي مقدمتها جامعة القاهرة.

وعقب اللقاء دعا الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووفد الجامعات البريطانية لحضور حفل منتخب كورال طلاب جامعة القاهرة بقاعة الإحتفالات الكبري والذي تضمن عدد من الفقرات الفنية الغنائية والموسيقية التي قدمها الكورال.

يذكر أن وفد الجامعات البريطانية يقوم بزيارة لمصر لبحث أوجه التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال التعليم العالي والتعرف علي تجارب التعليم في عدد من الجامعات المصرية.