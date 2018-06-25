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الحكم فى طعن طاهر أبوزيد على رفض أوراق ترشحه لمجلس جمعية الإعلاميين 31 يوليو

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:03 ص
الحكم فى طعن طاهر أبوزيد على رفض أوراق ترشحه لمجلس جمعية الإعلاميين 31 يوليو طاهر أبو زيد
كتب أحمد عبد الهادى
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد ، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عبد الحافظ على المحامى، وكيلا عن طاهر أبو زيد وآخرين، يطالبون فيها بوقف قرار وزير الإسكان بعدم قبول أوراق ترشحهم لمجلس إدارة الجمعية المصرية للإعلاميين الشبان، للحكم بجلسة 31 يوليو المقبل .

 

اختصمت الدعوى رقم 39191 لسنة 72 قضائية، كل من توفيق عكاشة بصفته رئيس الجمعية، وزير الإسكان ورئيس الهيئة العامة للتعاونيات ، ورئيس الاتحاد التعاونى .

 

 


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