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الإثنين، 25 يونيو 2018 10:11 م
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الجيش الفلبينى يقتل 6 من أفراد الشرطة عن طريق الخطأ

الإثنين، 25 يونيو 2018 08:31 م
الجيش الفلبينى يقتل 6 من أفراد الشرطة عن طريق الخطأ عناصر الجيش الفلبينى
مانيلا (أ ش أ)
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لقى 6 من رجال الشرطة الفلبينية مصرعهم، اليوم الاثنين، فيما أُصيب 9 آخرون جراء تعرضهم لإطلاق الرصاص - عن طريق الخطأ - من جانب قوات الجيش بإحدى القرى النائية بإقليم سامار الفلبينى.

وقال الميجور جنرال بالجيش الفلبينى راؤول فارناسيو - حسبما ذكرت الليلة شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية - إن الحادث وقع أثناء قيام قوات الجيش بعملية عسكرية - بدأتها منذ ستة أيام - لمكافحة التمرد فى المنطقة، حيث بادرت بإطلاق النيران على مجموعة من رجال الشرطة، اعتقدوا - عن طريق الخطأ- أنهم من العناصر الشيوعية المسلحة، ما أدى إلى تبادل إطلاق النار بين الطرفين.

وأكد فارناسيو أنه تم فتح تحقيق فى الحادث الذى وصفه بـ" المؤسف" للوقوف على ملابساته.

تجدر الإشارة إلى أن الصراع بين الحكومة الفلبينية وعناصر حركة "جيش الشعب الجديد" الجناح المسلح للحزب الشيوعى الفلبينى بدأ فى عام 1969 مسفرًا عن مقتل نحو 40 ألف من المقاتلين والمدنيين، كما أدى هذا التمرد الشيوعى إلى تقويض جهود التنمية الاقتصادية فى البلاد لسنوات ، وكان له أيضا تأثير سلبى على المناطق الريفية الفقيرة بالفلبين.

 


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