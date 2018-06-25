الجيش الروسى: مقتل 70 من المعارضة السورية فى معارك بالجنوب

رويترز

نقلا وكالات روسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، اليوم الاثنين، إن الجيش السورى تصدى بدعم من سلاح الجو الروسى لهجوم من مقاتلى المعارضة فى "منطقة خفض التصعيد" الجنوبية وقتل نحو 70 منهم.

وقال المركز الروسى لمصالحة الأطراف المتنازعة فى سوريا، أمس الأحد، إن جبهة "النصرة" تخطط لاستفزاز جديد فى سوريا.

ونسبت وكالة أنباء (تاس) الروسية فى نشرتها باللغة الإنجليزية إلى متحدث باسم المركز قوله إن سكانا فى إدلب اتصلوا هاتفيًا بالمركز وتحدثوا عن استفزاز يجهز له مسلحو الجبهة إذ يقوم طاقم تصوير بتصوير المسلحين وهم يقومون بإجلاء مدنيين إلى مستشفى تابع للهلال الأحمر بينما يقوم هؤلاء المسلحون بصيانة البنية التحتية ومبان دمرت جراء غارات جوية روسية وسوريا.