الجريدة الرسمية تنشر قرار التعليم العالى بقواعد قبول الحاصلين على الثانوية

كتبت سارة الباز

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى بشأن نظام وقبول وقواعد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية والثانوية الأزهرية عام 2018.

وشمل القرار المتقدمين لتنسيق 2018 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية فى العام 2018/2019.