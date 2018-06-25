الجامعة الأمريكية بالقاهرة تمنح محمود محى الدين الدكتوراه الفخرية

كتب عبد الحليم سالم

منحت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور محمود محيى الدين نائب أول رئيس البنك الدولى درجة الدكتوراه الفخرية.

وأشار رئيس الجامعة فرانسيس ريتشياردونى، إلى أن منح الدكتوراه الفخرية يأتى تقديراً لما حققه محيى الدين في مجالات التنمية المستدامة.

و ألقى د. محيي الدين الكلمة الرئيسية في حفل تخرج دفعة 2018 بالجامعة. و أوضح الاتجاهات العالمية المعاصرة وناقش طرقًا يمكن للطلاب من خلالها التأثير على هذه التغييرات العالمية لخدمة مجتمعهم وبلدهم و أنفسهم .

وشارك مع الطلاب ثلاث رسائل هامة حول سبل المثابرة والعزيمة على النجاح و التطور على مستوى الشخص والمجتمع؛ وتحقيق أهداف النمو للكافة خاصة المرأة والشباب من خلال استخدام مفهوم محلية التنمية وكذلك قواعد ومعايير التقدم فى إطار سباق الأمم.