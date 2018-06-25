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وشكوى الطلاب فى غير محلها..

"التعليم": سؤال الرسم البيانى بامتحان "ديناميكا الثانوية" من كتاب المدرسة

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:04 م
"التعليم": سؤال الرسم البيانى بامتحان "ديناميكا الثانوية" من كتاب المدرسة طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة إن الوزارة لن تعدل فى نموذج الإجابة الخاص بمادة الديناميكا لطلاب الثانوية العامة.
 
وعلق الدكتور رضا حجازى على شكوى الطلاب من مسألة الجراف لأن رسمة الجراف غير واضحة في البوكليت ولم تحدد النقطة هل هي 2 أو 2.5 بسبب أن خط الرسمة لم يكن واضحا، قائلا : الرسم واضح جدا والمطلوب هو أن يوجد الطالب العلاقة بين القوة و الزمن من خلال إيجاد معادلة الخط ( و ا ) و ليس إيجاد الإحداثيات من الرسم و المسألة مأخوذة بالنص من مسائل الكتاب المدرسي و ليست جديدة علي الطلاب.
 
وأكد أن هناك الكثير جدا من الطلاب الذين أجابوا إجابات صحيحة عن هذا السؤال والشكوي في غير محلها إطلاقا.

كانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.


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تسريب امتحان علم النفس 2018




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