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الإثنين، 25 يونيو 2018 04:44 م
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التضامن: إرسال مسودة اللائحة التنفيدية لقانون ذوى الإعاقة للوزارات المعنية

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:51 م
التضامن: إرسال مسودة اللائحة التنفيدية لقانون ذوى الإعاقة للوزارات المعنية الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن - أرشيفية
كتب مدحت وهبة
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أكدت  وزارة التضامن الاجتماعى، أنه لم يتم  حتى الآن الانتهاء من المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة، والمسودة  المنشورة على بعض المواقع الإلكترونية، وعلى موقع المجلس القومي للإعاقة ليست هى المسودة الأولية  التى انتهت إليها  اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت الوزارة فى بيان اليوم أن مسوده اللائحة  التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة تم إرسالها للوزارات المختلفة  بعد التشكيل الجديد للحكومة  ليطلع عليها الوزراء وفرق العمل التنفيذية والهيئات المعنية بها تمهيد لإصدارها من  المهندس رئيس مجلس الوزراء.

وتهيب وزارة التضامن الاجتماعى بكل الشركاء فى وضع اللائحة التنفيذية والجهات التى نشرت المسودة المغلوطة تحرى الدقة ومراعاة صالح الاشخاص ذوى الإعاقة.


 


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