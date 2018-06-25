البترول تستهدف توصيل الغاز 1.350 مليون وحدة خلال عام

كتب أحمد أبو حجر

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية توصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.350 مليون وحدة سكنية فعلى مستوى الجمهورية، بتكلفة تصل إلى 4.2 مليار جنيه، بحسب مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية إيجاس.

وأضاف المصدر أن تحريك أسعار اسطوانة البوتاجاز المنزلى لتصلى إلى 50 جنيها سيكون دافعا للمواطنين لتوصيل الغاز الطبيعى لوحداتهم، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم فى تخفيض معدلات استهلاك البوتاجاز.

وبحسب بيانات رسمية من وزارة البترول فإن عدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها منذ بدء النشاط فى 1980 وحتى بداية العام الحالى يصل لنحو 8.3 مليون وحدة سكنية

وكانت شركات توصيل الغاز قد قامت بتنفيذ شبكات أرضية وفرعية لنحو 684 ألف عميل ولم يتعاقدوا حتى الآن، وطالبت الوزارة نواب البرلمان بتشجيع أبناء دوائرهم بتوصيل الغاز لمنازلهم.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قرر تقسيط قيمة توصيل الغاز المنازل على فاتورة الاستهلاك لفترة 6 سنوات.