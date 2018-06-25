الاتحاد الأوروبى يدين الاعتداء على مخيم لغجر الروما بغرب أوكرانيا

بروكسل (أ ش أ)

أدان مفوض لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبى دونجا مياتوفيتش، اليوم الاثنين، الهجوم الذى وقع على مخيم لغجر الروما على أطراف مدينة "لفيف" بغرب أوكرانيا مساء السبت، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بينهم طفل يبلغ من العمر 10 سنوات.

وكتب مياتوفيتش على موقع "فيسبوك" -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية- "لا يجب علينا أن نجعل جرائم العنصرية تفلت من العقاب".

وأضافت الشبكة أن الشرطة اعتقلت 7 أشخاص من المشتبه بهم فى ارتكاب الاعتداء على المخيم حيث يتراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما وأخر يبلغ من العمر 20 عاما مشتبه به فى التخطيط له، لافتة إلى أن الاعتداء يعد الثالث من نوعه على أقلية غجر الروما خلال الأشهر الأخيرة.

جدير بالذكر أن السلطات الأوكرانية أفادت بأن المعتدين ينتمون إلى "اليمين المتطرف".