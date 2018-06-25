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الإثنين، 25 يونيو 2018 07:06 م
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الاتحاد الأوروبى يتطلع لإنشاء مراكز فحص للمهاجرين خارج أوروبا

الإثنين، 25 يونيو 2018 05:06 م
الاتحاد الأوروبى يتطلع لإنشاء مراكز فحص للمهاجرين خارج أوروبا مهاجرين - أرشيفية
بروكسل (أ ش أ)
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حثت فيدريكا موجيرينى مفوضة السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين، الدول الأعضاء على ضخ المزيد من الأموال فى صندوق استئمانى مخصص لإفريقيا، حيث تبحث الكتلة إقامة مراكز فحص للمهاجرين خارج أوروبا.

وقالت موجيريني، وفقا لراديو "سوا" الأمريكي، إن "الصندوق أثبت فائدته كما حقق نتائج ولهذا السبب نطلب المزيد من الأموال من الدول الأعضاء"، مضيفة أن الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى تدرس دعم إعادة بدء المفاوضات بشأن اليمن.

وسيتولى قادة دول الاتحاد الأوروبي، فى وقت لاحق، هذا الأسبوع وضع خطط لفحص المهاجرين، وتحديد أهليتهم للحصول على حق اللجوء فى مراكز تقام فى دول تشمل الجزائر وليبيا والمغرب والنيجر وتونس.  

 


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