الأمير وليام يزور مدينة جرش الأثرية ومؤسسة ولى العهد فى الأردن -صور

كتب محمد رضا – تصوير (رويترز)

زار الأمير وليام، دوق كامبريدج، نجل ولى العهد البريطانى، اليوم الاثنين، مدينة جرش الأثرية التى تقع على بعد 50 كم شمال عمان، ورافقه خلال تلك الجولة ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، حيث تجولا بين آثار المدينة الرومانية.

واستمع الأمير البريطانى وولى العهد الأردنى، إلى شرح حول الأهمية التاريخية والأثرية والسياحية للمدينة التى تكتسبها كأكبر مدينة رومانية متكاملة على مستوى العالم وكوجهة رئيسة للمجموعات السياحية من مختلف أنحاء العالم، كما تابعا عرضًا على المسرح الرومانى القديم، كما التقيا أطفالًا وشبان أردنيين وسوريين.

وقبل زيارة المدينة الآثرية، اصطحب نائب الملك الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، ولى العهد، الأمير وليام دوق كامبريدج، فى زيارة إلى مؤسسة ولى العهد، التى تعنى بإدارة مبادرات ولى العهد للشباب، والتقى الأمير الحسين، والأمير وليام، خلال الزيارة التى تضمنت جولة فى مختبر مصنع الأفكار، إحدى مبادرات المؤسسة، عددًا من شباب مبادرات ولى العهد، الذين عرضوا مشاريعهم التى تم العمل على إعدادها وتنفيذها.

وقدمت المديرة التنفيذية لمؤسسة ولى العهد، الدكتورة تمام منكو، شرحاً عن محاور عمل المؤسسة والمبادرات التابعة لها ومرافق مصنع الأفكار، وهو مختبر مخصص للتصنيع الرقمى FabLab، يهدف إلى تشجيع التعليم التقنى وتعزيز منظومة الابتكار فى الأردن من خلال الجمع بين الشباب والأفكار والموارد.

كما عرض طلبة من جامعة الحسين التقنية التابعة للمؤسسة، مشاريع هندسية قاموا بتنفيذها، وهى ذراع روبوتية متعددة المحاور، والروبوت الرسام، وآلة البيع، ونظام طيارة دون طيار ذاتية التحكم، وذراع روبوتية يتم التحكم بها بعضلات الذراع، كما عرض فرسان "مبادرة حقق"، إحدى مبادرات المؤسسة الهادفة لتعزيز مفاهيم القيادة والعمل التطوعى لدى الشباب، ومشروع متحكم بلوتوث للإنارة، ومشروع نظام تتبع للخلايا الشمسية، فيما عرض طلبة مبادرة مسار الهادفة إلى إطلاق أول قمر صناعى أردنى مصغر، النموذج التشبيهى للقمر الصناعى الذى تم العمل على تصميمه وتنفيذه بأياد أردنية.

وخلال الزيارة، تواصل سمو الأمير الحسين والأمير وليام، من خلال اتصال تلفزيونى عبر شبكة الإنترنت، مع شباب أردنيين ممثلين لعدد من الأندية الإبداعية والثقافية فى عدة مناطق من المملكة، وتسلم الأمير وليام، من رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولى العهد، الدكتور فواز حاتم الزعبى، هدية تذكارية، عبارة عن نموذج لمجسم تم تصنيعه فى مختبر مصنع الأفكار.



علم بريطانيا والأردن فى استقبال الأمير وليام



الأمير وليام يزور مدينة جرش الآثرية فى الأردن



وصول الأمير وليام إلى مدينة جرش الآثرية فى الأردن



أطفال أردنيين وسوريين فى استقبال الأمير وليام



الأمير وليام يستمع لشرح حول آثار مدينة جرش بالأردن



الأمير وليام يزور مؤسسة ولى العهد فى الأردن



الأمير الحسين يصطحب الأمير وليام فى زيارة لمؤسسة ولى العهد



الأمير وليام يتلقى هدية تذكارية من مؤسسة ولى العهد بالأردن



الأمير وليام يتعرف على ابتكارات مؤسسة ولى العهد فى الأردن



جولة الأمير وليام فى مؤسسة ولى العهد بالأردن



صورة تذكارية للأمير وليام بمدينة جرش الآثرية فى الأردن



الأمير وليام والأمير الحسين فى مدينة جرش الآثرية بالأردن



الأمير وليام برفقة أطفال أردنيين وسوريين فى مدينة جرش