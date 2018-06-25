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افتتاح فرع لشركة النصر العامة للمقاولات في العراق بالفترة المقبلة

الإثنين، 25 يونيو 2018 07:45 م
افتتاح فرع لشركة النصر العامة للمقاولات في العراق بالفترة المقبلة المحاسب عاطف بربري العضو المنتدب للشؤون المالية بشركة النصر العامة للمقاولات
كتب عبد الحليم سالم
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صرح المحاسب عاطف بربري العضو المنتدب للشؤون المالية في والإدارية في بشركة النصر العامة للمقاولات، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أنه جاري فتح مقر للشركة في العراق فى الفترة المقبلة. 

وأضاف البربري  أن الغرض من فتح الفرع بالعراق،  تنشيط عمل الشركة في العراق،  خاصة في مجالات البنية التحتية الأساسية، في إطار إعادة الإعمار. 

وحول  تفاصيل  المشروعات التي سيتم تسليمها الفترة المقبلة، قال إنه سيتم تسليم المرحلتين الأولى والثانية من ميناء شرق التفريعة، بورفؤاد بمحافظة بورسعيد.  

وقال عاطف بربري،  انه سيتم خلال الشهرين المقبلين سيتم تسليم عدد من الكباري منها كوبري الفردان، وبلبيس والخطاطبة بإجمالي تكاليف للمشروعات المنفذة للمشروع تتخطى 1.5 مليار دولار جنيه. 

 


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عاطف بربري

شرق التفريعة

قطاع الأعمال العام




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