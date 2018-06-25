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استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:19 ص
استشارى طب نفسى: محمد رمضان ضحية لمستشاريه وتصرفاته تؤكد شعوره بالنقص محمد رمضان
كتب أحمد سامح
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قال الدكتور جمال فيروز، استشارى الطب النفسى، إن محمد رمضان فنان موهوب ولكنه ضحية لمستشاريه لأنهم دائمًا يوجهونه فى اتجاه خاطئ وغير مناسب.

وأضاف فيروز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أن من يقدم المشورة لـ"محمد رمضان" يعطى إحساسا بأن الفنان لديه افتقاد لشىء ويسعى لتحقيق عملية تعويضية، متابعاً: "انت راجل كويس وربنا أعطاك من القدرات الفنية العالية.. ليه دائما تتحدث أن ربنا أعطاك بزيادة قدام الناس من خلال صور السيارات والساعات وغيرها.. ده معناه أنك بتعوض نقص بداخلك".

 

ووجه استشارى الطب النفسى حديثه لـ"محمد رمضان"، قائلاً: "دلوقتى الراجل اللى أنت بتمشى بدماغه للأسف الشديد يوجهك إلى اتجاه كراهية من الناس ومش كل الفئة العشوائية ستحبك فقط، لأن هناك فئات أخرى من الأطباء والضباط ومهندسين يحبونك لذلك يجب الحفاظ على هذه الفئة لأنك ظهرت فى أفلامك بشكل فئة واحدة.. وأنصحك أن تنوع من الفئات التى تمثلها وإذا كنت لديك لغة يمكن الوصول إلى العالمية وهوليوود".


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