الرئيسية أخبار عالمية إطلاق نار بدار مسنين فى ولاية كاليفورنيا.. والشرطة تطوق المكان الإثنين، 25 يونيو 2018 03:29 م الشرطة الأمريكية كتب سمير حسنى إضافة تعليق شهدت إحدى دار المسنين بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إطلاقا للنار، فى حين طوقت الشرطة المكان. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. شرطة كاليفورنيا تعرض مكافأة 50 ألف دولار للمساعدة فى حل لغز مقتل محققة وأسرتها دار مسنين كاليفورنيا الشرطة الامريكية اطلاق نار شاهد.. داخلية تركيا ترفع شعار "الشرطة فى خدمة الحزب" لدعم تزوير أردوغان اتحاد الكرة: كوبر اختار معسكر جروزنى.. وسنقاضى مروجى الشائعات وضاع المونديال.. شدوا حيلكم يا عرب.. كيف تحولت أكبر مشاركة عربية فى تاريخ كأس العالم إلى كابوس؟.. 8 هزائم و4 أهداف حصيلة المنتخبات العربية فى 180 دقيقة.. وغياب الاحتراف وعدم الاهتمام بالناشئين أبرز الأسباب التضامن: تخصيص عيادة طبية لحجاج الجمعيات الأهلية بكل فندق.. واستخراج التأشيرات خلال أيام.. والمؤسسة القومية للحج تنتهى من التعاقدات على توفير الخدمات المقدمة لزوار بيت الله وزير الداخلية: مخططات استهداف الدولة لا تتوقف وتقدمنا فى حربنا ضد الإرهاب الكهرباء: ربط 1450 ميجا وات من الطاقة الشمسية بالشبكة فى الربع الأول من 2019 لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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