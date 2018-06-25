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الإثنين، 25 يونيو 2018 01:11 م
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إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى تصادم سيارتين بطريق الجلالة - الزعفرانة

الإثنين، 25 يونيو 2018 12:42 م
إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى تصادم سيارتين بطريق الجلالة - الزعفرانة حادث تصادم - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، ظهر اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين كانت تقلهم بطريق الجلالة -  الزعفرانة، تم نقلهم لمستشفى غارب المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
كان ورد بلاغ للدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق الجلالة ـ الزعفرانة، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث .
 
وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج، وحرر المحضر اللازم بذلك وجارى إخطار النيابة العامة.

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