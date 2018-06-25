إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى تصادم سيارتين بطريق الجلالة - الزعفرانة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، ظهر اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين كانت تقلهم بطريق الجلالة - الزعفرانة، تم نقلهم لمستشفى غارب المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كان ورد بلاغ للدكتور بدوى سعيد مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بطريق الجلالة ـ الزعفرانة، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث .

وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى غارب المركزى لتلقى العلاج، وحرر المحضر اللازم بذلك وجارى إخطار النيابة العامة.