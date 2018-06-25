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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:02 ص
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالمنوفية مشاجرة - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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أصيب 5 أشخاص من عائلتين بإحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب خلافات على الجيرة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، اخطارا من مركز شرطة الشهداء بمشاجرة ومصابين.
 
وبالانتقال والفحص، تبين أن طرفى المشاجرة كل من طرف أول "ج م ح " مؤهل متوسط مصابا بكدمات بالكتف الأيسر، وزوجته " ف م ا " ربة منزل، وطرف ثان "م إ س" بالمعاش وابنيه "ى" مصابا بجرحين قطعيين بالإصبع الأوسط لليد اليمنى، و"ا".
 
وبسؤال الطرفان، اتهم كل منهما الآخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته، لخلافات بينهم بسبب الجيرة فى الأرض الزراعية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم .
 

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