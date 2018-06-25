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الإثنين، 25 يونيو 2018 11:33 م
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إصابة 10 في حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج

الإثنين، 25 يونيو 2018 10:45 م
إصابة 10 في حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى بسوهاج حادث - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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شهد الطريق الصحراوى الشرقى سوهاج أسيوط عند نقطة الكيلو 105 إتجاه أسيوط منذ قليل إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق مما نتج عنه إصابة 10 أشخاص من مستقلى السيارة محل الحادث وتم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف لمكان الحادث من محافظتى أسيوط وسوهاج وتم نقل المصابين لمستشفى الإيمان العام بأسيوط.

كان اللواء حسن محمود حاكمدار المديرية قد تلقى بلاغا من عمليات تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى أسيوط سوهاج ووجود مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود حسن رئيس مباحث المديرية بوقوع حادث إنقلاب سيارة على الطريق الصحراوى الشرقى إتجاه أسيوط عند نقطة الكيلو 105 نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص تم الدفع بعدد 10 سيارات إسعاف من أسيوط وسوهاج وتم نقل المصابين لمستشفى الإيمان بأسيوط للعلاج .

وجار الدفع بقوات المرور وقوات الحماية المدنية لرفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير وإنتداب المهندس الفني لبيان سبب الحادث وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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