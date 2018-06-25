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الإثنين، 25 يونيو 2018 11:32 م
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إصابة ضابط بإدارة مرور أسيوط بعدما صدمته سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى

الإثنين، 25 يونيو 2018 11:00 م
إصابة ضابط بإدارة مرور أسيوط بعدما صدمته سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى مرور أسيوط - أرشيفية
اسيوط - هيثم البدري
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أصيب ضابط مرور أثناء تأدية عمله عندما صدمته سيارة ميكروباص بطريق أسيوط المنيا أسيوط الزراعي.

ووصل بلاغ لمركز شرطة أسيوط من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي أسيوط المنيا وإصابة أحد ضباط إدارة المرور بأسيوط  أمام قرية بنى حسين ـ دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام سيارة الحماية المدنية بإطفاء حريق ببعض الهيش على جانب الترعة الإبراهيمية بناحية قرية بنى حسين ـ دائرة المركز .. وقيام  النقيب "ص ع ع " سن 51 بإدارة مرور أسيوط ـ مقيم بنها القليوبية بتنظيم الحركة المرورية بالطريق أثناء ذلك  اصطدمت به السيارة رقم 6541 ي ط أ ميكروباص القادمة فى الإتجاه من أسيوط إلى مدينة منفلوط وفر قائدها هارباً تاركاً السيارة ـ  نجم عن ذلك إصابة الضابط بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ وكسر بالذراع الأيمن وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .

وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعي وتم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور  والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة .

 


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