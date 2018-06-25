إحصائيات تكشف عن ارتفاع كبير فى استخدام الأسلحة النارية بالمملكة المتحدة

لندن (أ ش أ)

كشفت إحصائيات جديدة، اليوم الإثنين، عن ارتفاع كبير فى استخدام الأسلحة النارية فى شتى أنحاء المملكة المتحدة بأكثر من 60% خلال السنوات الأربع الماضية.

وأوضحت احصائيات، حصلت عليها شبكة "آى تى في" البريطانية، أن محققين حذروا من أن العصابات الإجرامية تتحايل على قوانين مراقبة الأسلحة الصارمة فى المملكة المتحدة باستخدام أسلحة عتيقة وذخيرة محلية الصنع.

وغالبًا ما ترتبط عمليات إطلاق النار بمنازعات المخدرات بين العصابات المتنافسة، حيث سجلت دائرة الاستخبارات الوطنية للمقذوفات ما يقرب من 600 عملية اطلاق رصاص فى عام 2017/18 ، مقارنة بـ 360 اطلاق رصاصة عاما قبل أربعة أعوام.

وتحلل الدائرة جميع الأسلحة النارية والرصاص الذى يتم العثور عليه فى أماكن الجرائم، حيث قال رئيس الدائرة للشبكة إنهم عثروا على أدلة تشير إلى أن العصابات المتنافسة تستأجر أسلحة من أطراف ثالثة.