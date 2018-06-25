video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 25 يونيو 2018 03:00 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

أولياء أمور طلاب الدمج بالثانوية يشكون صعوبة الامتحانات ويطالبون بمراعاة حالتهم

الإثنين، 25 يونيو 2018 02:30 ص
أولياء أمور طلاب الدمج بالثانوية يشكون صعوبة الامتحانات ويطالبون بمراعاة حالتهم امتحانات الثانوية - ارشيفية
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
أعلن أولياء أمور طلاب الدمج بالثانوية العامة العامة، صعوبة الامتحانات بالنسبة لطلاب فئة الدمج، وشكا أولياء الأمور من صعوبة امتحان علم النفس والاجتماع، مؤكدين أنه تضمن أسئلة صعبة وغير مناسبة للطلاب الذين يعانون من تأخر دراسى وعدم القدرة على التذكر، موضحا أن هناك عناصر "أكمل" فى امتحان علم النفس كثيرة وتحتاج إلى تركيز كبير يفوق إمكانيات الطلاب العقلية.
 
وأوضح أولياء الأمور أن امتحان علم النفس جاء به سؤال عن كيفية تنمية الذكاء الموسيقى للطالب العادى ونفس السؤال جاء للدمج، وعن كيفية تنمية الذكاء اللغوى من المفروض أن يأتى للدمج على شكل اختر وليس سؤال مقالى، كما شكا أولياء الأمور من سؤال الصراع الاجتماعى، وكل الطلاب كتبوا أنواع الصراع لأنها عبارة عن نقاط سهلة الحفظ، متابعين الطالب العادى لا يستطيع أن يراجع المادة من أولها إلى أخرها فكيف لطلاب الدمج؟.
 
وتسائل أولياء الأمور لماذ يوجد فرق كبير بين امتحانات العام الماضى وهذا العام، موضحين أن هناك بعض النقاط احتار الطالب فى أى الإجابات صحيح وأيها خطأ.
 
وأكد ولى أمر أخر، أن الامتحان كان صعب للغاية، كما أن أبنته تعرضت للتعب داخل اللجنة والإنهيار ، متابعين: يوجد جروب على الفيس بوك لطلاب الدمج يوضح حالة الحزن الرهيب، لافتين إلى أن جميع الامتحانات صعبة وهؤلاء الطلاب مستوى  ذكائهم محدود ولا بد من  أن يعاملوا  معاملة خاصةموضحين أن بعض الأسئلة فى الامتحان تضمن 3 اختيارات واردة على السؤال جميعها صح.
 
 
من جانبها، قالت مصادر مسئولة بالوزارة، إنه لأول مرة يتم وضع مواصفات لكل فئة إعاقة من طلاب الثانوية العامة، موضحة أن الفترة الماضية كانت مواصفات الورقة الامتحانية واحدة لجميع فئات ذوى الإعاقة ولكن هذا العام تم وضع مواصفة لكل فئة إعاقة تتناسب وطبيعة الإعاقة بها.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أولياء أمور طلاب الدمج يشكون صعوبة امتحانات الثانوية: لا تتناسب مع طبيعتهم

وزير التعليم: تشكيل لجنة تضم خبراء محليين ودولين للاهتمام بطلاب الدمج

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2018

امتحانات الثانوية العامة 2018

تسريب امتحان الاحياء للثانوية العامة

امتحان الاحياء 2018

تسريب امتحان الديناميكا 2018

تسريب امتحان علم النفس 2018




لا تفوتك
المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

المتحدث باسم الحكومة: كل ما يثار عن حركة المحافظين "شائعات"

مهاب مميش: إيرادات قناة السويس خلال 2018 هى الأعلى فى التاريخ

مهاب مميش: إيرادات قناة السويس خلال 2018 هى الأعلى فى التاريخ

صور.. ألمانيا وبولندا والتشيك الأكثر إقبالاً على شواطئ مرسى علم.. الرحلات البحرية والغطس بوادى الجمال تجذب السياح من مختلف الجنسيات.. ومدير المحميات: جمال الطبيعة بالمدينة الخلابة كلمة السر

صور.. ألمانيا وبولندا والتشيك الأكثر إقبالاً على شواطئ مرسى علم.. الرحلات البحرية والغطس بوادى الجمال تجذب السياح من مختلف الجنسيات.. ومدير المحميات: جمال الطبيعة بالمدينة الخلابة كلمة السر

تعرف على حكاية مباراة مصر وبريطانيا 1914.. أول تذكرة يدفعها المصريون: قرشان للفرجة وقوفًا و5 للمشاهدة جلوسًا قرب الملعب.. كتاب "مصر وكرة القدم" يؤكد: الفراعنة تحدوا ظروف الحرب وهزموا الإنجليز 3-1

تعرف على حكاية مباراة مصر وبريطانيا 1914.. أول تذكرة يدفعها المصريون: قرشان للفرجة وقوفًا و5 للمشاهدة جلوسًا قرب الملعب.. كتاب "مصر وكرة القدم" يؤكد: الفراعنة تحدوا ظروف الحرب وهزموا الإنجليز 3-1

كأس العالم 2018.. جدول ترتيب المجموعات بعد انتهاء الجولة الثانية

كأس العالم 2018.. جدول ترتيب المجموعات بعد انتهاء الجولة الثانية

1.9 مليار مستخدم نشط لموقع يوتيوب شهريًا

1.9 مليار مستخدم نشط لموقع يوتيوب شهريًا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة