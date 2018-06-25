أولياء أمور طلاب الدمج بالثانوية يشكون صعوبة الامتحانات ويطالبون بمراعاة حالتهم

كتب محمود طه حسين

أعلن أولياء أمور طلاب الدمج بالثانوية العامة العامة، صعوبة الامتحانات بالنسبة لطلاب فئة الدمج، وشكا أولياء الأمور من صعوبة امتحان علم النفس والاجتماع، مؤكدين أنه تضمن أسئلة صعبة وغير مناسبة للطلاب الذين يعانون من تأخر دراسى وعدم القدرة على التذكر، موضحا أن هناك عناصر "أكمل" فى امتحان علم النفس كثيرة وتحتاج إلى تركيز كبير يفوق إمكانيات الطلاب العقلية.

وأوضح أولياء الأمور أن امتحان علم النفس جاء به سؤال عن كيفية تنمية الذكاء الموسيقى للطالب العادى ونفس السؤال جاء للدمج، وعن كيفية تنمية الذكاء اللغوى من المفروض أن يأتى للدمج على شكل اختر وليس سؤال مقالى، كما شكا أولياء الأمور من سؤال الصراع الاجتماعى، وكل الطلاب كتبوا أنواع الصراع لأنها عبارة عن نقاط سهلة الحفظ، متابعين الطالب العادى لا يستطيع أن يراجع المادة من أولها إلى أخرها فكيف لطلاب الدمج؟.

وتسائل أولياء الأمور لماذ يوجد فرق كبير بين امتحانات العام الماضى وهذا العام، موضحين أن هناك بعض النقاط احتار الطالب فى أى الإجابات صحيح وأيها خطأ.

وأكد ولى أمر أخر، أن الامتحان كان صعب للغاية، كما أن أبنته تعرضت للتعب داخل اللجنة والإنهيار ، متابعين: يوجد جروب على الفيس بوك لطلاب الدمج يوضح حالة الحزن الرهيب، لافتين إلى أن جميع الامتحانات صعبة وهؤلاء الطلاب مستوى ذكائهم محدود ولا بد من أن يعاملوا معاملة خاصةموضحين أن بعض الأسئلة فى الامتحان تضمن 3 اختيارات واردة على السؤال جميعها صح.

من جانبها، قالت مصادر مسئولة بالوزارة، إنه لأول مرة يتم وضع مواصفات لكل فئة إعاقة من طلاب الثانوية العامة، موضحة أن الفترة الماضية كانت مواصفات الورقة الامتحانية واحدة لجميع فئات ذوى الإعاقة ولكن هذا العام تم وضع مواصفة لكل فئة إعاقة تتناسب وطبيعة الإعاقة بها.